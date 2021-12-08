Великобритания пока не приняла решения о бойкоте Олимпиады в Китае

Великобритания пока не решилась бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. Об этом написала газета The Telegraph c указанием на представителей администрации премьер-министра Бориса Джонсона.

По информации журналистов, сейчас власти Великобритании рассматривают два варианта поведения. Первый таков: от поездки на Олимпиаду откажутся дипломаты и чиновники, но все же страну официально представит посол Кэролайн Уилсон.

Другой способ реакции следующий: это полное дипломатическое игнорирование Олимпиады. За него выступили несколько членов правительства и ряд законодателей. В заметке The Telegraph авторы отметили, что и такое решение остается возможным.

Бойкотировать Олимпийские игры, не отправляя в Пекин своих официальных представителей, уже решили несколько западных стран. Среди них США, Новая Зеландия и Австралия. Причиной для такой реакции дипломаты назвали нарушение прав человека в Китае, в том числе якобы происходивший геноцид жителей китайского города Синьцзяна уйгурского происхождения.