Вассерман прокомментировал допинг-скандал с фигуристкой Валиевой

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман высказался о допинг-скандале с российской фигуристкой, который произошел на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат. Вассерман заявил, что, по его мнению, данный скандал не будет являться единственным. Политик подчеркнул, что такие действия являются провокацией.

«Замечу, что решение допустить Валиеву до соревнований принято, в сущности, по формальным показаниям. Главный уже оглашенный мотив: что были нарушены ее права, но не то, что сама проба очевидным образом липовая. Это видно по тому, что другие пробы Валиевой, взятые буквально пару недель назад, а также спустя 14 дней, совершенно чисты», — рассказал политик.