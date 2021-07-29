Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле на Олимпиаде

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали обладательницами серебряной медали в академической гребле на Олимпийских играх в Токио. Как уточнил ТАСС, спортсменки участвовали в соревнованиях двоек без рулевого.

В финале Степанова и Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды. Всего на 1,26 секунды они оказались медленнее спортсменок из Новой Зеландии, которые заслужили золотую медаль Олимпийских игр. На третьей строчке с бронзой оказалась команда из Канады.

Василисе Степановой сейчас 29 лет. Свою главную награду до Олимпиады она получила в 2019 году: тогда спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Елене Орябинской 27 лет, к этому возрасту она уже стала двукратным призером чемпионатов мира, а также обладательницей золотой медали на чемпионате Европы.

Медаль российских спортсменок стала уже 24-й по счету в копилке отечественной сборной на Олимпиаде. Сейчас у россиян 7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград.

Ранее стало известно, что от Олимпийских игр отстранили троих белорусских легкоатлетов — и еще троих украинских. Все они не выполнили требования по тестам на допинг, которые нужно было сдавать регулярно еще до начала Олимпиады в Токио.