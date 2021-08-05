Валуев язвительно ответил главе антидопингового агентства США, который назвал победу россиян фильмом ужасов

Депутат Госдумы Николай Валуев посоветовал главе антидопингового агентства США Трэвису Тайгарту читать больше русских сказок и не «налегать» на фильмы ужасов. По его словам, такой подход поможет понять секрет побед российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что российским спортсменам нужно было запретить принимать участие в Олимпийских играх. Он отметил также, что запрет для российских спортсменов на использование государственной символики только добавил им мотивации.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и Всемирное антидопинговое агентство лишь все запутывают, утверждая, что она отстранена», − заявил он.

Валуев отметил, что создание запретов ломает лишь слабых людей. По его мнению, трудности лишь закаляют русских людей, что уже неоднократно было подтверждено историей.

«Трудности нас сплачивают. Как в анекдоте: американец жалуется: „Сидели в баре с русскими, ругали их страну, президента, в тот момент, когда я с ними согласился, меня жестоко избили“. А они этого никак не могут понять», — подчеркнул политик.