Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК», — сказала Ермолина.

С датой церемонии награждения победителей в командном турнире по фигурному катанию также определится МОК, добавила пресс-атташе.

Одиночный турнир по фигурному катанию стартует на Олимпиаде в грядущий вторник. Валиева выступит 15 и 17 февраля.

Сегодня, 10 февраля, фигуристка вышла на утреннюю тренировку в Пекине, писал RT.

Официальный представитель МОК Марк Адамс ранее назвал сообщения СМИ о якобы положительном тесте на допинг у Валиевой слухами и спекуляциями. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе назвала эти публикации сплетнями.

Россия в четверг вернулась в лидеры медального зачета Олимпийских игр по общему количеству наград. Бронза шорт-трекиста Семена Елистратова в забеге на дистанции 1,5 километра принесла стране 11-ю медаль в копилку, написала газета «Известия».