Валиевой разрешили выступать на Олимпиаде после скандала с отстранением

Временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой сняли 9 февраля, несмотря на положительный допинг тест от 25 декабря. Об этом сказано в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время», — говорится в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

В ITA добавили, что МОК опротестует соответствующее решение РУСАДА, дело рассмотрят в Спортивном арбитражном суде (CAS). ISU примет решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов после полного рассмотрение дела Валиевой.

Камила Валиева приняла в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе российской сборной, которая выиграла золото. Однако церемонию награждения призеров перенесли на неопределенное время. Издание Inside the Games написало, что это связано с допинг-пробой Валиевой.

В ITA заявили, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря была положительный, из-за этого РУСАДА приняло решение о временном отстранении фигуристки.