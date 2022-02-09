Валиева вошла в список самых упоминаемых персон в англоязычных медиа

Российская фигуристка Камила Валиева вошла в топ рейтинга самых упоминаемых персон в англоязычных медиа в связи с Олимпиадой. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного РИА «Новости» и Brand Analytics.

Россиянка расположилась на седьмом месте топ-10 по количеству упоминаний в СМИ, пишущих на английском языке, за сутки. Для того чтобы его составить, исследователи проанализировали больше 100 миллионов сообщений.

Первое место занял спортсмен из Японии Юдзуру Ханю, о котором говорили не менее 17 092 раз, обсуждая его прокат в короткой программе и то, что его, скорее всего, не наградят.

Второе место по числу упоминаний досталось Доновану Каррильо, поводом для обсуждений стало его происхождение: он стал первым мужчиной из Мексики, выступившим в мужском фигурном катании на Олимпиаде, за 30 лет.

Олимпийский чемпион Натан Чен в информационном соревновании добрался только до четвертого места. Новости об американском спортсмене в основном посвящались установленному им рекорду.