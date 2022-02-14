Валиева появилась на официальной тренировке после решения CAS

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

О появлении россиянки на официальной тренировке перед короткой программой турнира в женском одиночном катании сообщил «Р-Спорт». Соревнования одиночниц пройдут 15 февраля.

На минувшей неделе Валиева вместе со сборной выиграла золото, но церемонию награждения отложили. Оказалось, что такое решение приняли из-за положительного допинг-теста спортсменки, который она сдала еще 25 декабря 2021 года. В пробе, по данным РБК, обнаружили триметазидин. Его используют для лечения кардиологических проблем.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от соревнований, но это решение оспорили в CAS Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Сегодня суд принял решение в пользу фигуристки.

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.