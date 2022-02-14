Валиева появилась на официальной тренировке после решения CAS
Фигуристка Камила Валиева появилась на тренировке после решения CAS
Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
О появлении россиянки на официальной тренировке перед короткой программой турнира в женском одиночном катании сообщил «Р-Спорт». Соревнования одиночниц пройдут 15 февраля.
На минувшей неделе Валиева вместе со сборной выиграла золото, но церемонию награждения отложили. Оказалось, что такое решение приняли из-за положительного допинг-теста спортсменки, который она сдала еще 25 декабря 2021 года. В пробе, по данным РБК, обнаружили триметазидин. Его используют для лечения кардиологических проблем.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от соревнований, но это решение оспорили в CAS Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Сегодня суд принял решение в пользу фигуристки.
Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.