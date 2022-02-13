Валиева чисто откатала короткую программу и вышла на вторую за день тренировку

Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку в рамках подготовки к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Перед этим на утренней тренировке в воскресенье российская фигуристка откатала короткую программу без единого падения, передал ТАСС.

Валиева на первой утренней тренировке в воскресенье идеально откатала короткую программу. Исполнила тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп. Вне прогона она также исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп в каскаде и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также четверной сальхов. Перед прокатом Валиевой по итогам жеребьевки достался 26-й стартовый номер. Всего будет 30 участниц.

На утреннюю и дневную тренировки также вышли российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткую программу в фигурном катании представят 15 февраля, а 17 февраля — произвольную.

Церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде, в котором сборная России завоевала золото, ранее перенесли из-за положительной допинг-пробы Валиевой, которую она сдала еще во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 25 декабря. Сегодня дело Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд.