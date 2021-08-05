Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке

Российская спортсменка Олеся Ромасенко вышла в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях каноэ-одиночек. Она выступила на дистанции 200 метров.

В ½ финала россиянка прошла дистанцию со временем 47,368 секунды — это второй результат после украинки Людмилы Лузан (47,339)​​​.

Другая российская спортсменка Ирина Андреева (49,147) заняла только седьмое место. Она выступала во втором полуфинале, а теперь поборется с соперницами в финале B.

В финал ОИ вэтом виде спорта выходят спортсменки из топ-4 каждого полуфинального заезда. Остальные принимают участие в финале B. Комплект медалей для конаисток на 200 метрах будет разыгран позднее в четверг.