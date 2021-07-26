Российский рапирист Мыльников вышел в 1/16 финала Олимпиады

Российский рапирист Владислав Мыльников победил Салима Херуи в 1/32 финала Олимпиады в Токио. 20-летний россиянин выиграл со счетом 15:6.

В 1/16 финала российскому спортсмену предстоит встреча с американцем Гереком Мейнхардтом. Поединок начнется в понедельник, 26 июля.

Рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы примут участие в фехтовании на стадии 1/16 финала.

В понедельник также будет разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта, среди которых плавание, триатлон, дзюдо, стендовая стрельба и другие, отметила газета «Известия».

По итогам второго дня Олимпийских игр российская сборная поднялась с 10-го на 5-е место. Спортсмены за день выиграли семь медалей. Первое золото завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета. Россиянка не только выиграла соревнования, но и установила олимпийский рекорд — 240,3 очка. Другие участники российской сборной завоевали четыре серебряные и три бронзовые медали.