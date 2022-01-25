Утвержден окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин

На Олимпийских играх в Пекине РФ представят 212 спортсменов. Состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду утвердил Олимпийский комитет России (ОКР).

В окончательный состав российской делегации вошел 461 представитель, сообщили на сайте ОКР. Спортсменов из них — 212, из которых 103 женщины и 109 мужчин.

Вторая половина — тренеры, персонал, руководители и сотрудники комитета и Федерального медико-биологического агентства.

Руководить олимпийской командой будет директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Со спортсменами встретился президент РФ Владимир Путин, отметила газета «Известия». Глава государства предупредил о серьезных испытаниях характера, которые ждут российскую сборную на предстоящих Играх.

«Испытания, которые вам предстоит пройти — более чем серьезные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», — сказал президент, общаясь с олимпийцами по видеосвязи.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.