Захарова пожелала российским спортсменам успехов на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала российским спортсменам успехов и побед на Олимпиаде в Пекине. Об этом написал ТАСС.

«Вам успехов, побед, терпения, радости от этих побед и от побед ваших товарищей, друзей, прекрасной атмосферы, которую, надеюсь, не испортит ничего — ни пандемия, ни всяческие козни недоброжелателей. Прекрасной, настоящей олимпийской атмосферы и веры в себя», — сказала Захарова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, отметила радиостанция «Говорит Москва».