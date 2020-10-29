Уличные бандиты напали в США на российского оператора

Телевизионщики работали в Америке 27 октября. В 10:00 они снимали последствия ночных беспорядков у входа в один из разграбленных магазинов в Филадельфии.

«Делали все, что называется, на бегу. Изначально обстановка не выглядела угрожающей, но к моменту, когда мы уже возвращались к машине, на улице появилась толпа, человек 10», — рассказал Олисашвили.

По его словам, позже выяснилось, что это была хорошо организованная банда уличных грабителей. Злоумышленники сразу же обратили внимание на журналистов и на их видеокамеру — это стало понятно из их разговора. Журналист и оператор быстро сели в машину, но не успели закрыть двери на замок. Злоумышленники начали ломиться внутрь. Один из них практически вырвал из рук оператора камеру. Сотрудник телеканала инстинктивно бросился ее защищать, но его сразу же окружили неизвестные, которые пять-шесть раз ударили по голове и шее.

После этого уличная банда разбежалась. На нападение ушло не больше 30 секунд.

«Работали, что называется, профессионально», — отметил Олисашвили.

Россияне обратились в местную полицию. Однако два полицейских патруля отказались ехать с ними на место происшествия, сославшись на большую опасность в том районе. В городской полиции завели дело о грабеже, но на словах дали понять, что искать никто ничего не будет, заметили журналисты.

Оператору пришлось обратиться за медицинской помощью в Нью-Йоркскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас оператор восстанавливается дома.