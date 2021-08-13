Украинская прыгунья Ярослава Магучих извинилась за фото с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в Instagram объяснила фото с российской спортсменкой. Ранее ее жестко раскритиковали за фотографию с легкоатлеткой из России Марией Ласицкене.

Она заявила, что всегда мечтала побывать на Олимпиаде, а когда получила желанную медаль, готова была обнять весь мир. Об этом она написала в социальной сети.

«Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», — объяснила свой поступок в Instagram.

Магучих отметила, что гордится, что выступает под флагом Украины и напомнила, что служит в рядах Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.

«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала она.

Во время Олимпиады в Токио Ярослава Магучих и Мария Лясицкене обнялись после соревнований. Причина радости была — российская спортсменка впервые стала олимпийской чемпионкой, а Ярослава Магучих завоевала бронзу. Однако после публикации этих фото многие украинские жители и представители власти выступили с критикой. Девушку вызывали в Минобороны.