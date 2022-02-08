Уайлд завоевал бронзу для России в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Россиянин в малом финале одолел итальянца Роланда Фишналлера. В полуфинальном заезде Уайлд уступил Тиму Мастнаку из Словении.

Российский спортсмен американского происхождения является двукратным победителем Олимпиады-2014 в Сочи, на которых он стал единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали.

Уайлд принес в копилку российской сборной на Олимпиаде в Пекине восьмую медаль. В активе команды Олимпийского комитета России две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, передал RT.

В общекомандном зачете россияне на третьем месте. На первом — Китай, у которого пять медалей: три золотых и две серебряных. На втором — Швеция, у которой четыре награды: три золота и одна бронза.

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший в Пекине олимпийское золото в скиатлоне, пропустит сегодняшний спринт свободным стилем. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что их совместное решение, но инициатива исходила от спортсмена, написала «Газета.ru».