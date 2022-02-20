Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Олимпийских играх
Тренер Тутберидзе назвала ситуацию Валиевой на Олимпиаде «испытанием для всей команды»
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине. Она назвала международные соревнования «олимпийским циклом в жизни школы». Пост с анализом выступлений фигуристов она опубликовала на своей странице в Instagram.
Пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, ставших серебряными призерами Олимпийских игр, Тутберидзе назвала героями. Она пояснила, что спортсмены обратились за помощью в ее школу, где им помогли наладит тренировочный процесс.
«Ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили», — отметила тренер.
Еще одна серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова сломала представления о женском фигурном катании. Так тренер оценила ее пять четверных прыжков. Тутберидзе сравнила спортсменку с первым космонавтом Юрием Гагариным, потому что она «унесла всех в космос». Тренер не исключила, что повторить трюк российской фигуристки не сможет никто, и она останется единственной.
Тутберидзе отметила, что победительница Олимпийских игр Анна Щербакова на сегодняшний день стала одной из самых титулованных спортсменок. По мнению тренера, фигуристка умеет отдать больше, чем сама имеет. В этом ее главный талант.
Камилу Валиеву тренер назвала «звездочкой». Она напомнила, что фигуристка стала Олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.
«Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе», — подчеркнула Тутберидзе.
Тренер отметила, что в ситуации с Валиевой многие, кто еще вчера радовался ее выступлению, после начала скандала отвернулись от спортсменки и стали предлагать различные способы наказания.
«Этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — подытожила Тутберидзе.
Камила Валиева в одиночных женских соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине стала четвертой, хотя после первого выступления она лидировала. Причиной стали ошибки, которые спортсменка допустила в произвольной программе. Все ее время на соревнованиях она провела под жестким прессингом из-за положительного результата допинг-пробы, которую она сдала в декабре.