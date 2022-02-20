Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Олимпийских играх

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине. Она назвала международные соревнования «олимпийским циклом в жизни школы». Пост с анализом выступлений фигуристов она опубликовала на своей странице в Instagram.

Пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, ставших серебряными призерами Олимпийских игр, Тутберидзе назвала героями. Она пояснила, что спортсмены обратились за помощью в ее школу, где им помогли наладит тренировочный процесс.

«Ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили», — отметила тренер.

Еще одна серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова сломала представления о женском фигурном катании. Так тренер оценила ее пять четверных прыжков. Тутберидзе сравнила спортсменку с первым космонавтом Юрием Гагариным, потому что она «унесла всех в космос». Тренер не исключила, что повторить трюк российской фигуристки не сможет никто, и она останется единственной.

Тутберидзе отметила, что победительница Олимпийских игр Анна Щербакова на сегодняшний день стала одной из самых титулованных спортсменок. По мнению тренера, фигуристка умеет отдать больше, чем сама имеет. В этом ее главный талант.

Камилу Валиеву тренер назвала «звездочкой». Она напомнила, что фигуристка стала Олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

«Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе», — подчеркнула Тутберидзе.

Тренер отметила, что в ситуации с Валиевой многие, кто еще вчера радовался ее выступлению, после начала скандала отвернулись от спортсменки и стали предлагать различные способы наказания.

«Этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — подытожила Тутберидзе.

Камила Валиева в одиночных женских соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине стала четвертой, хотя после первого выступления она лидировала. Причиной стали ошибки, которые спортсменка допустила в произвольной программе. Все ее время на соревнованиях она провела под жестким прессингом из-за положительного результата допинг-пробы, которую она сдала в декабре.