Церемонию награждения российских фигуристов, одержавших победу в командном турнире Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста. Об этом сообщило издание Inside the Games.

Церемония должна была состояться еще накануне вечером. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что награждение перенесли из-за возникшей юридической проблемы. Предположительно, эта проблема связана с тестированием на допинг, которое проводилось перед Олимпийскими играми в Пекине.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщали, что церемонию перенесли из-за ситуации, требующей срочной юридической консультации с ISU.

Inside the Games сообщил, что консультации проводятся и между Олимпийским комитетом России (ОКР) с международными антидопинговыми органами.

Российские фигуристы в понедельник выиграли золотые медали командного турнира на Олимпиаде. Победителями стали Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк, передал RT. Второе место заняла сборная США. Ранее «Газета.ru» писала, что церемонию награждения отменили из-за положительного теста на коронавирус у американца Винсента Чжоу.