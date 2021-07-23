Церемония открытия Олимпиады началась в Токио

В Токио открываются Олимпийские игры. Церемония проходит на Национальном стадионе. Из-за пандемии коронавируса зрителей на нее не пустили, но разрешено присутствовать VIP-гостям.

Церемония стартовала в 14:00 по московскому времени. В России открытие показывает Первый канал.

Из-за скандала с допингом российским спортсменам запретили выступать под национальной символикой, ее заменит флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Сборная России пройдет на параде атлетов под 77-м номером. Первыми традиционно выйдут спортсмены из Греции. За ними — сборная беженцев, а потом олимпийцы из Японии. Даже во время шествия должны будут соблюдаться коронавирусные правила: маски и социальная дистанция.

Из первых лиц на открытие Олимпийских игр приехали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди США Джилл Байден. Президента Владимира Путина на открытии не будет, как и его представителя.

Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Часть соревнований, как обычно, уже стартовала. Первой официальной игрой был матч по софтболу между японками и австралийками. Хозяйки Олимпиады победили со счетом 8:1.