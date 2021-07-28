Три российских пловца попали в финал на Олимпиаде в Токио

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников квалифицировались в финалы эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем и на стометровку вольным стилем соответственно. Решающие заплывы пройдут 29 июля.

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выступит в финале 4 по 200 метров вольным стилем на Играх в Токио вместе с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Михаилом Довгалюком.

Серебряный призер Олимпиады Климент Колесников также смог отобраться в финал в своей дисциплине — на дистанции 100 метров вольным стилем. К финишу он приплыл первым, в финале будет сражаться за золото.

Россиянин Антон Чупков также вышел в финал Олимпийских игр в плавании на дистанции 200 метров брассом.

Также на арене «Токио Акватикс Центр» 28 июля состоялись полуфинальные заплывы Игр на раастоянии 200 метров баттерфляем у женщин. Россиянка Светлана Чимрова заняла третье место. Она смогла квалифицироваться в финал с седьмого места по итогам двух заплывов. В финале ей предстоит побороться за награды с спортсменкой из Китая Юйфэй Чжан, американкой Хали Фликинджер и венгеркой по имени Богларка Капаш.

В среду, 28 июля, прошли заплывы парных двоек на турнире по академической гребле. В них россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин заняли седьмое место, а Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина — 12 место.