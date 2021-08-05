Тренер заявила, что программу Ромашиной и Колесниченко должны были оценить выше

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала, что их превосходство над конкурентками серьезнее, чем итоговые баллы в таблице. Об этом она заявила в интервью RT.

«Если сравнивать Ромашину и Колесниченко с соперницами, их превосходство по справедливости должно было составлять четыре-пять баллов, просто судьи не имеют права допускать такие отрывы», — сказала тренер.

Она добавила, что очень довольна результатом подопечных и своей работой.

«Моя задача как тренера заключается в том, чтобы подвести спортсменок к соревнованиям на пике, с максимальной концентрацией и уверенными в себе. Это и есть самое тяжелое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке», — рассказала Данченко.

Ромашина и Колесниченко взяли золото на Олимпиаде в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов. Для Ромашиной это шестое олимпийское золото в карьере, что сделало ее рекордсменкой среди синхронисток.