Тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина поделился эмоциями от серебра на ОИ

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина взяла серебро на Олимпиаде в Пекине — впервые с 1964 года. Своими эмоциями от достижения поделился с Life главный тренер сборной Евгений Плехов.

Тренер признался, что ему трудно сдерживать радостные эмоции.

«Ощущения просто переполняют! Даже не знаю, что вам сказать. Вся команда сработала супер. Все молодцы. Это что-то. Даже слов у меня нет. Это круто. Команда — ROC (Олимпийского комитета России — прим.ред.). Команда рок-н-ролльщиков. Я очень горд за нашу сборную», — сказал Плехов.