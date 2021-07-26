Тренер сборной России по фехтованию прокомментировал схватку Поздняковой и Великой

На Олимпиаде в Токио выступили российские саблистки София Позднякова и Софья Великая. Девушки завоевали золото и серебро соответственно. Об этом телеканал «Звезда» поговорил с главным тренером российской сборной по фехтованию Ильгаром Мамедовым.

«Большая радость для российской делегации — золото и серебро. Приятно заканчивать день с такими наградами», — сказал он о схватке саблисток.

Тренер добавил, что на Олимпиаде не бывает простых боев: на соревнованиях такого уровня спортсменам всегда очень трудно. Потерпеть неудачу могут даже самые сильные спортсмены. Так Мамедов прокомментировал поражение рапириста Кирилла Бородачева, который выбыл в четвертьфинале личного турнира на Олимпиаде.

«Я был в нокауте… Кирилл Бородачев вел со счетом 11:5, 12:6, 14:9 вел, один укол — и он в четверке, 100% была бы медаль», — сказал тренер.