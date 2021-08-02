Тренер Рылова объяснил успехи и провалы спортсмена на Олимпиаде в Токио

Личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин прокомментировал выигрыш спортсмена на дистанции 100 метров и неудачу в комбинированной эстафете. По его словам, причины этого заключаются в снижении нагрузки во время тренировок. Об этом сообщил RT.

«Мы шли по сценарию подготовки 200 метров, но, когда скорость начала убывать, я видел, что Женька сильно занервничал: он очень хотел закрыть две дистанции. Я стал очень сильно „сужать“ спортсмена, убирать нагрузку. Для спринта это в самый раз, появляется свежесть, я видел, как прямо на глазах у Рылова начала набираться скорость», — рассказал тренер.

По словам Шишина, подобный подход сказался в заключительный день комбинированной эстафеты. Тренер отметил, что своей неудачей они подвели Антона Чупкова, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова, которые также участвовали в соревновании. По его словам, спортсмены были достойны золота.

Шишин заявил, что российские спортсмены и тренеры превосходят иностранных специалистов. Он заявил, что проигрыш в эстафете является исключительно его ошибкой.

«Задолго до начала Игр понимал, что в эмоциональном плане мы будем пустеть на Олимпиаде гораздо быстрее, чем на любых других соревнованиях, но то, что нас будут закрывать с COVID-19, что будут мурыжить по пять часов на прилете, просчитать не сумел. Поэтому, идя по краю, в конце мы чуть-чуть ошиблись», — признался он.