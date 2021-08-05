Тренер российских синхронисток рассказала, как перенос Олимпиады отразился на них

Тренер Татьяна Данченко рассказала, как перенос Олимпиады на один год отразился на подготовке российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Об этом написал RT.

По словам наставника, четыре сезона после Игр в Рио-де-Жанейро тренировки проходили в обычном формате. Однако последние полтора года превратились в настоящий кошмар. К Олимпиаде 2020 года спортсменки были готовы на 100%, а после новости о переносе пришлось думать, как заново выстроить тренировки.

Данченко допустила, что спортсменкам могло хватить наработанного запаса, но было неизвестно, какая подготовка будет у соперниц. Поэтому для синхронисток стали менять одну из программ. Кроме этого, многое изменилось и в самих тренировках: в отработке техники, в той работе, что проводилась в зале.