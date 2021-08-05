Тренер российских синхронисток поделилась опасениями, которые были перед Олимпиадой

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, дала интервью RT. Она рассказала, чего больше всего боялась перед Олимпиадой.

По словам тренера, сомнений в победе подопечных у нее почти не возникало. А вот мысль о том, что Олимпиада может отмениться в последний момент, вызывала реальные опасения.

«Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом — что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрепок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить. Многие команды на тот момент уже заехали в Олимпийскую деревню, у них начались предварительные соревнования, и вот тут я уже немного успокоилась. Понимала, что отменить Игры на этом этапе было бы уже совсем неприлично со стороны организаторов», — рассказала Данченко.

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото на Олимпиаде в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов 4 августа.