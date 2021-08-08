Тренер рассказал о первых занятиях пережившего теракт в Беслане призера Игр Найфонова

Борец-вольник Артур Найфонов, выигравший бронзу на Олимпийских играх в Токио, в 2004 году был среди заложников школы в Беслане. Вместе с ним была сестра. Жизни обоих детей спасла мама — она закрывала их собой.

Вскоре после теракта Найфонов пришел в спорт, рассказал РИА «Новости» тренер борца Тотраз Арчегов.

«Когда после теракта тренировки возобновились, какое-то время очень мало людей было. Когда уже дети начали ходить, особенно те, которые в школе были, единственное, что мы делали, это чтобы они выговаривались между собой», — поделился он.

По мнению Арчегова, Артур всегда тренировался с большой ответственностью. Возможно, даже подходил к тренировкам слишком серьезно, добавил тренер.

Найфонов завоевал бронзу 5 августа. В категории до 86 килограммов он поборол узбекистанца Джабраила Шапиева, выиграв поединок со счетом 2:0.

В последний день Игр в Токио сборная ОКР находится на пятом месте в общем медальном зачете. Россияне превзошли результат Олимпиады в Рио. На первое место вышла сборная США, вытеснив Китай. На третьем месте — Япония.