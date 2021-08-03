Тренер раскрыл подробности о снятии Шубенкова с Олимпиады

Один из ведущих легкоатлетов России, Сергей Шубенков, за 10 дней до отъезда на Олимпиаду в Токио чувствовал боль в ахилле. Об этом рассказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия. <…> Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми», — приводит ТАСС слова Борзаковского.

Тренер выразил надежду, что Шубенков сможет восстановиться в ближайшее время.

Сергей Шубенков должен был 3 августа принять участие в третьем квалификационном забеге на 110 метров с барьерами на Играх в Токио, однако не вышел на старт из-за травмы. Его тренер Сергей Клевцов подтвердил, что у спортсмена давно были проблемы с ахиллом, и затруднился сказать что-либо о тяжести травмы. По словам Клевцова, перед Олимпиадой сухожилие Шубенкова не беспокоило.