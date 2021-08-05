Тренер Данченко вспомнила о пережитом ей и ее спортсменками стрессе на Олимпиаде

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала о том, как участники российской команды переживают стресс, а также про непростые моменты на Олимпиаде в Токио. Интервью с наставником приводит RT.

По словам Данченко, из-за того, что спортсменам ежедневно приходится сдавать тест на коронавирус, им приходится испытывать огромный стресс. Если он вдруг окажется положительным, это означает невозможность участвовать в соревнованиях Эмоции сдают не только у спортсменов, но и у наставников.

Данченко также рассказала, что, когда после предварительного прогона программы дуэтов Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко включили другую музыку, она разрыдалась и долго плакала. Однако потом тренер взяла себя в руки и вспомнила, зачем она нужда здесь в Токио.

«И моя задача как тренера заключается в том, чтобы подвести спортсменок к соревнованиям на пике, с максимальной концентрацией и уверенными в себе. Это и есть самое тяжелое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке. Поэтому я очень довольна. Если сравнивать Ромашину и Колесниченко с соперницами, их превосходство по справедливости должно было составлять четыре-пять баллов. Просто судьи не имеют права допускать такие отрывы», — добавила тренер.