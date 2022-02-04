Тотальное бесснежье. Синоптик рассказал о погоде во время Олимпиады в Китае

Погоду в Китае, который принимает в этом году Олимпийские игры, определяет обширный монгольский антициклон. Он принес малооблачную погоду и тотальное бесснежье, рассказал «360» специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что накануне синоптическая ситуация в Китае определялась областью повышенного атмосферного давления, в стране было малооблачно и очень холодно.

«Температурный фон был очень низким даже для континентальной части Китая. Морозы опускались до -20…-30 градусов. То есть стояли настоящие сибирские морозы. Что ставило под срыв определенные виды соревнований из-за ограничений по погодным условиям», — отметил Тишковец.

Он обратил внимание, что ситуацию усугублял порывистый ветер. В пятницу, 4 февраля, характер метеоусловий не изменился.

«Это обширный гигантский монгольский антициклон, который охватил своим влиянием большую часть Китая. Это малооблачная погода. Это никаких осадков. Тотальное бесснежье, то есть натурального снега там нет и не будет», — сказал собеседник «360».

По его словам, ветер тоже оставляет желать лучшего. Сегодня в Пекине он северо-западный, до четырех-девяти метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Днем в столице Китая ожидается 0…+2 градуса, ночью — до -7…-9. На следующий день — до +3…+5 градусов.

«Ветер и в пятницу, и в субботу будет плотным и неприятным, с порывами до 15 метров в секунду, что будет усугублять ощущение холода», — добавил Тишковец.

В воскресенье и последующие дни, по его словам, в ночное время ожидается до -4…-9, днем — до +3…+8, что укладывается в рамки многолетней климатической нормы.

На Олимпийских играх в Пекине разыграют 108 комплектов медалей в 15 дисциплинах в семи видах спорта. Церемонию открытия Игр планируют посетить президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, сообщил RT.