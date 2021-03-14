Токио ограничило число сопровождающих лидеров иностранных государств

Японские власти обратились к странам, направляющим глав государств или правительств, с просьбой ограничить число сопровождающих их лиц. До 11 сотрудников в случае визита президента, и до пяти — в случае приезда министра.

Ограничения должны дать возможность странам «олимпийской дипломатии» минимизировать риск дальнейшего распространения коронавируса в Японии.

Об этом агентству Kyodo сообщили знакомые с вопросом источники. Зарубежные высокопоставленные гости должны будут за трое суток до отлета в Японию сдать тест на коронавирус, и также пройти обследование по прибытии в страну. Для передвижения им предоставят транспорт и запретят встречаться с выступающими на Олимпиаде спортсменами.

Глав государств и министров будет сопровождать сотрудник японского правительства.

Иностранных болельщиков, вероятно, не пустят в Японию во время Олимпийских игр. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце марта. Игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.