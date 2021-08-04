Тюменская спортсменка извинилась за провал на Олимпиаде

Тюменская спортсменка Юлия Каплина извинилась за неудачу на Олимпиаде в Токио. Девушка представляла Россию в спортивном скалолазании, написало Ura.ru.

Комментарий своей неудаче спортсменка дала в Instagram.

«Спасибо большое всем за поддержку. Для меня Олимпийские игры закончились на стадии квалификации. Не получилось собраться, настроиться. Поэтому извините, что так получилось», — написала Каплина.

На Олимпиаде Каплина сорвалась во время второй попытки лазания на скорость. В первой квалификации девушка заняла пятое место. После неудачи спортсменка заплакала.

Юлия Каплина является действующей рекордсменкой среди женщин. В 2020 году она установила рекорд по лазанию на скорость на чемпионате Европы.