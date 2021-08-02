Тимановской предложили улететь в Прагу на самолете чешских спортсменов

Если чешские власти согласятся предоставить белорусской легкоатлетке Кристина Тимановской убежище, по окончании токийской Олимпиады она сможет улететь в Прагу вместе со сборной Чехии на правительственном самолете.

Об этом РИА «Новости» сообщил глава Национального спортивного агентства Филип Нойссер. Он также обратился к властям республики с просьбой предоставить спортсменке убежище.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что уже согласовал вопрос о предоставлении Тимановской визы, чтобы она могла из Чехии обратиться за международной защитой.

Легкоатлетка должна была выступить в Токио в беге на двух дистанциях. Неожиданно ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. Причиной стало отстранения двух белорусских спортсменок от старта из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб.

Тимановская записала и опубликовала в соцсетях обращение, в котором раскритиковала такое решение. Национальный олимпийский комитет Белоруссии решил отправить ее домой из-за «эмоционально-психологического состояния».

Тимановскую привезли в аэропорт Токио, где она обратилась к полиции и попросила помощи у Международного олимпийского комитета (MIT). Как сообщило чешское издание Еcho24, он уже расследует ситуацию.

Тимановская сообщила Reuters, что не планирует возвращаться в свою страну.

Ранее Якуб Кульганек посоветовал 24-летней спортсменке обратиться за визой в чешское посольство в Токио. Находясь в Чехии, она сможет подать документы на международную защиту.