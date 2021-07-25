Тхэквондистка Минина принесла России седьмую олимпийскую медаль

Российская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в столице Японии. Это седьмая награда сборной ОКР.

В финале в весовой категории до 57 килограммов Татьяна Минина уступила спортсменке из Соединенных Штатов Анастасии Золотич со счетом 17:25. Теперь на счету сборной России семь олимпийских медалей: одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.

Ранее серебро взяли российские лучницы Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева и рапиристка Инна Дериглазова. На пути фехтовальщицы к первой ступени пьедестала почета также встала спортсменка из Соединенных Штатов.

В воскресенье, 25 июля, первое олимпийское золото завоевала Виталина Бацарашкина, которая стала лучшей в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В этом году летняя Олимпиада проходит в необычном формате — на трибунах нет зрителей. Людей решили не пускать на соревнования из-за сложной эпидемической ситуации в Японии и во всем мире.