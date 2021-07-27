Тхэквондист Владислав Ларин принес российской сборной седьмое золото

Во вторник вечером российский тхэквондист Владислав Ларин взял золото в весовой категории свыше 80 килограммов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В результате спортсмен принес сборной России седьмую награду высшей пробы на Играх в Токио. Владислав Ларин в финале победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место.

Ларин — российский тхэквондист, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. С раннего детства он занимался спортивной гимнастикой, но после травмы руки закончил выступления. В 2002 году пришел в тхэквондо.

Также сегодня Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета в миксте взяли серебро, уступив только китайской сборной. Они боролись до последнего и проиграли всего два очка. Третьими стали спортсмены из Украины.

Ранее золото и серебро выиграли российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников на стометровке на спине.