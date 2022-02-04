Лотерея и стресс. Александр Зубков рассказал о давлении из-за ПЦР-тестов на Олимпиаде

Все спортсмены, которые едут на Игры, вкладываются в свою подготовку и настроены показать лучший результат. Но сейчас все переживают, что их выступление может перечеркнуть положительный ПЦР-тест. Это очень большой дополнительный стресс, рассказал бобслеист, серебряный призер ОИ-2006, чемпион мира и знаменосец России на Олимпиаде в Сочи — 2014 Александр Зубков в беседе с «360».

Он отметил, что все спортсмены хотят проявить себя на Играх как можно лучше, занять призовые места, упорно работают для этого, готовятся к Олимпиаде. Но сейчас ОИ можно сравнить с лотереей, потому что спортсмен может потерять возможность выступить из-за положительного теста на коронавирус.

«Что касается шансов, конечно, это лотерея, в которой могут пострадать и наши, и зарубежные спортсмены из-за положительных ПЦР-текстов. <…> Все спортсмены из-за этого очень сильно переживают», — сказал собеседник «360».

По его словам, постоянные сдачи тестов и ожидание их результатов вызывают дополнительный сильный стресс для спортсмена, который должен рассчитывать все свои шаги, когда готовится к соревнованиям. «Конечно, это очень нервирует и вносит дисбаланс в тренировочный процесс при подготовке к выступлению», — добавил он.

Несмотря на это, Зубков выразил надежду, что российская сборная сможет успешно выступить на Играх. «В бобслее и скелетоне ребята обязаны бороться. В Пекин поехал звездный состав. <...> Ребята должны настраиваться и бороться за олимпийские медали», — заключил Зубков.

В конце января глава федерации бобслея Юлия Аникина объявила, что российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на зимних Олимпийских играх из-за коронавируса, сообщал RT.