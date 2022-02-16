Татьяна Волосожар объяснила ошибку Камилы Валиевой в короткой программе

Камила Валиева могла допустить ошибку в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине из-за стресса, связанного с допинговым скандалом. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказала олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Волосожар.

«Я думаю, эта ошибка — следствие именно всех напастей, которые происходят сейчас с Камилой. Но я думаю, уверена, что со всем справятся девчонки наши в произвольной программе, потому что они почистили весь контент, они впереди планеты всей у нас, и обязательно все получится. Также у Камилы и у Саши Трусовой сказалось некое переживание по поводу всего происходящего, не могло отразиться на одной Камиле. Я думаю, что все девчонки немножечко поддались этой ситуации, — сказала Волосожар.

При этом спортсменка верит, что российские фигуристки смогут собраться с силами и удачно выступить в произвольной программе.

«Они это могут, они это показывали и доказывали не раз», — заключила она.