Татьяна Тарасова отреагировала на решение МОК не награждать фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Играх в Пекине, если Камила Валиева попадет в тройку сильнейших в индивидуальных соревнованиях. Ее возмутил такой жест МОК.

Тарасова подчеркнуло, что это не должно лишить спортсменов мотивации побеждать.

«Там [в МОК] не люди сидят. Это еще раз подтверждает то, что там сидят не люди, а звери какие-то. <…> А чем мы можем ответить… Пока ничем. Мы можем только все это выигрывать — и все. Это единственная вещь», — сказала тренер.

Решение отказать в награждении МОК принял из-за допинга, найденного в пробе 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.