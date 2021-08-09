Тарасова сделала главный вывод о летних Олимпийских играх в Токио

Олимпиада в Токио больше всего запомниться судейским произволом. Такой вывод сделала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом написала «Газета.ru».

Тренер отметила, что никогда не делает прогнозы относительно медалей у российских спортсменов. Однако самое большое впечатление на Играх на нее произвели соревнования по художественной гимнастике, когда у России, по сути, отобрали золотые медали. Вместо выступления пловцов, стрелков и других спортсменов все запомнят судейский произвол в художественной гимнастике.

Тарасова также добавила, что пока ничего не надо загадывать относительно Олимпиады в Париже в 2024 году.

«Но скажу одно — если продолжать так относиться к тренерской профессии и к тем спортсменам, которые штурмуют олимпийский пьедестал, мешать им работать, то ничего хорошего из этого не выйдет», — заключила она.