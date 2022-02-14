Тарасова раскритиковала решение МОК об отмене награждения российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине. Такое положение дел она назвала идиотским.

«Идиотское решение. Они сами не подумали, что написали. Ну не будет награждения, но медаль-то отдадут и места у нас будут», — сказала Тарасова РИА «Новости».

Российская сборная ранее выиграла золото в командном турнире фигуристов на Играх. Сначала церемонию награждения отложили из-за положительного допинг-теста спортсменки Камилы Валиевой от 25 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) в итоге все же допустил ее до личного турнира на Олимпиаде, но разбирательства по делу продолжатся дальше.

После этого исполком МОК заявил, что все равно не будет проводить церемонию награждения российских спортсменов. Более того, если Валиева попадет в тройку лидеров в женском одиночном катании, то торжественного вручения наград тоже не будет.