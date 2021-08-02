«Так хреновенько?» Пловчиха Юлия Ефимова обиделась на критику после провала в Токио

Российская пловчиха Юлия Ефимова после неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио пожаловалась на критику со стороны своих соотечественников. По словам спортсменки, ей обидно читать статьи о ее выступлении на Олимпиаде.

Ефимова объяснила, что могла бы выступить лучше, если бы Олимпийские игры не переносили в 2020 году, тогда она была готова к соревнованиям гораздо лучше. Но все испортила пандемия коронавируса, пояснила пловчиха в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько?» — возмутилась Ефимова.

Спортсменка обратила внимание на то, что ее иностранные друзья гордились тем, что она выступает в Токио, в то время как в родной стране ее призывали уходить из спорта.

Эта Олимпиада уже четвертая в карьере 29-летней Ефимовой. В предварительном заплыве она плыла брассом. Команда получила седьмое время. В финале на дистанции 100 метров Ефимова пришла пятой, Евгения Чикунова стала четвертой.

После выступления Ефимовой трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый призвал ее закончить со спортом, так как, по его мнению, «пришло ее время». Резкую критику в адрес спортсменки высказывают и ее подписчики в Instagram. По мнению некоторых пользователей, Ефимова променяла спорт на соцсети, ее больше заботят откровенные фотографии и деньги, а не спорт.