Супруг Тимановской ответил на вопрос о связях с белорусской оппозицией

Муж Кристины Тимановской прокомментировал разговоры о связи с оппозицией Белоруссии. По его словам, он и его жена никогда не поддерживали ее и не интересовались политической ситуацией в стране. Об этом написал Sky News.

«У нас никогда не было никаких связей с оппозицией и мы никогда ее не поддерживали. Мы обычные люди, которые занимаются спортом и не интересуются оппозиционным движением», — процитировал RT слова мужа Тимановской.

Ранее стало известно, что муж легкоатлетки, которая раскритиковала в социальных сетях руководство сборной Белоруссии, покинул страну.