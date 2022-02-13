Стало известно, с кем встретятся российские хоккеисты в четвертьфинале на Олимпиаде

Сборная России в четвертьфинале хоккея на Олимпийских играх встретится с командой-победителем матча между Данией и Латвией. Напрямую в этот этап турнира отобрались четыре национальные сборные. Это спортсмены из США, России, Финляндии и Швеции.

Остальные восемь команд отправились в квалификационный раунд. Они будут состязаться между собой во вторник, 15 февраля, сообщило «РИА Новости».

12 февраля на Олимпиаде на стадионе «Национальный» прошел очередной матч группового этапа между сборными по хоккею России и Чехии. Был назначен овертайм, по итогам которого россияне уступили чехам со счетом 5:6. До этого отечественные спортсмены победили коллег из Швейцарии и Дании.

Тем временем, российские болельщики замерли в ожидании важного решения в фигурном катании на Олимпийских играх. Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пекине в воскресенье начала рассматривать дело фигуристки Камилы Валиевой. Планируется, что окончательное решение огласят днем 14 февраля. Пока сама спортсменка никак не комментирует происходящее.