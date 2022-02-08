Стало известно, почему хоккеистки из России и Канады вышли на лед в масках

Российские и канадские хоккеистки вышли на лед в масках из-за поздно пришедших результатов тестов игроков на коронавирус. К назначенному времени матча их еще не было, рассказали в Федерации хоккея России (ФХР).

«Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты — отрицательные», — пояснил президент IIHF Люк Тардиф ТАСС.

Он отметил, что сами тесты были сданы вовремя — к восьми утра по местному времени.

Отложено было на час и начало самого матча. Через указанное время игра все же началась, но в масках. Позже выяснилось, что канадки узнали о переносе матча раньше, чем россиянки, поэтому и не появились на поле вместе с ними.

«Матч ТВ» сообщил, что к таким ограничительным мерам пришли из-за того, что Международная федерация хоккея (IIHF) изменила ковид-регламент в одностороннем порядке и обязала команды сдавать тесты не в восемь, а в пять утра.

У тренера российской сборной информации о смене регламента не было. Он уточнил, что его подопечные сдавали тесты как вечером, так и утром — в 08:00.

В третьем периоде россиянки сняли маски с лиц, потому что результаты тестов уже поступили. Канадки же остались в средствах индивидуальной защиты.