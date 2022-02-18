Стали известны слова Валиевой после объявления итоговых оценок на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после проката произвольной программы на Олимпиаде. После объявления итоговых оценок она обратилась к своему тренеру Этери Тутберидзе.

Услышав свою оценку, спортсменка поняла, что не попадет в тройку лидеров, а это значит, что призеров наградят медалями, написал RT.

Зато теперь церемонию не отменят Камила Валиева.

Тренер фигуристки встретила ее после проката замечанием о том, что она перестала бороться на льду.

«Чего ты отпустила-то все? Почему ты перестала бороться вообще, объясни? Ты где-то после акселя отпустила вообще», — спросила она.

Валиева выиграла золото в командном турнире на Играх. Вскоре после этого стало известно, что в ее допинг-пробе нашли запрещенный препарат триметазидин. Эту пробу она сдала еще 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям. Все это время 15-летняя спортсменка находилась под сильным эмоциональным давлением. Во время произвольной программы она допустила несколько ошибок. В итоге она оказалась на четвертом месте в личном турнире. Первое место заняла Анна Щербакова. Серебро выиграла Александра Трусова.