Стала известна часть состава олимпийской сборной России на Играх в Токио

Россия согласилась участвовать в ОИ-2020 Подробнее

По его словам, на Игры в Токио отправятся порядка 370-380 российских атлетов, имена 119 уже известны.

Олимпийские лицензии получили команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики.

Не смогли пройти отбор мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу и мужская команда по гольфу.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.