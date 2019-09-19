Стала известна часть состава олимпийской сборной России на Играх в Токио
Состав российской сборной на Олимпийских играх в Токио определился на треть. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на директора по спорту — руководителя Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрея Конокотина.
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По его словам, на Игры в Токио отправятся порядка 370-380 российских атлетов, имена 119 уже известны.
Олимпийские лицензии получили команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики.
Не смогли пройти отбор мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу и мужская команда по гольфу.
Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.