Стал известен соперник сборной России по волейболу в финале олимпийского турнира в Токио

Сборная России по волейболу сразится с командой Франции в финале олимпийского турнира в столице Японии. Европейская сборная в полуфинале обыграла аргентинцев со счетом 3:0.

В четверг, 5 августа, российские волейболисты победили сборную Бразилии со счетом 3:1 и пробились в финал. Россияне отдали соперникам только первый сет. Спортсмены из РФ заняли первую строчку в группе. Как рассказал в беседе с «360» заслуженный тренер России Владимир Алекно, такой сильной сборной по волейболу, как сейчас, у России не было никогда. Он не усомнился, что золото Олимпийских игр в Токио будет российским. Алекно отметил сильнейший состав, боевой настрой и высокое качество игры волейболистов.

Сборная России поборется за олимпийские награды высшей пробы 7 августа. Матч начнется в 15:15 по московскому времени.

В четверг, 5 августа, команда ОКР побила медальный результат Игр в Рио-де-Жанейро. Соотечественники завоевали 57 олимпийских медалей.