Агентство США по международному развитию (USAID) собирается поспособствовать повышению конкурентоспособности инновационных сфер предпринимательства в Молдавии. В соответствующем документе говорится, что эти действия должны помочь стране в борьбе с «пагубным влиянием» России, написал сайт RT.

«Задача данной Деятельности по будущим технологиям заключается в повышении конкурентоспособности инновационных отраслей Молдавии, — в число которых входят следующие: легкое производство, информационно-коммуникационные технологии, точное машиностроение, индустрия творчества», — говорится в запросе на информацию по проекту.

Помимо прочего, речь идет о производстве электронных ресурсов и содействии в интеграции страны с западными рынками в этих сферах. На реализацию проекта выделят пять лет и 30-34 миллионов долларов. Для достижения целей в USAID будут создавать партнерские связи между молдавскими деловыми ассоциациями, а также региональными и международными сообществами и вкладчиками.

Сейчас Молдавия остается в числе беднейших государств в регионе. В документе уточняется, что в стране создаются условия для «губительных инициатив». По мнению специалистов из Штатов, отчасти проблема заключается в «хищническом кредитовании со стороны Москвы и Пекина». Американцы пообещали поддержать страну в противостоянии с «пагубным влиянием Кремля и других субъектов».