США пригрозили применить «акт Родченкова» по делу о допинге Валиевой
Глава USADA Тайгарт: США могут привлечь россиян к ответственности из-за допинга Валиевой
США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой, применив «акт Родченкова». Об этом глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил Reuters.
«Акт Родченкова» позволяет американским прокурорам требовать штрафов в размере до одного миллиона долларов и тюремного заключения на срок до 10 лет даже для иностранных спортсменов, если их действия повлияли на результаты выступлений спортсменов из США. Глава USADA заявил, что этот закон могут применять и на Олимпийских играх в Пекине.
«Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает лучшего. Ее подавляют [за допинг] вдобавок к злоупотреблениям со стороны российских властей», — сказал Тайгарт.
Глава USADA добавил, что «акт Родченкова» применяли для защиты летней Олимпиаде в Токио. США будут использовать этот закон и на других Играх, если спортсмены продолжат употреблять допинг, сказал он.
Ранее в ОКР заявили, что сделают все для защиты золотой медали России, завоеванной в командном турнире по фигурному катанию. В ОКР отметили, что допинг обнаружили в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, а все остальные тесты, в том числе во время Олимпиады в Пекине, были отрицательные.