США пригрозили применить «акт Родченкова» по делу о допинге Валиевой

США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой, применив «акт Родченкова». Об этом глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил Reuters.

«Акт Родченкова» позволяет американским прокурорам требовать штрафов в размере до одного миллиона долларов и тюремного заключения на срок до 10 лет даже для иностранных спортсменов, если их действия повлияли на результаты выступлений спортсменов из США. Глава USADA заявил, что этот закон могут применять и на Олимпийских играх в Пекине.

«Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает лучшего. Ее подавляют [за допинг] вдобавок к злоупотреблениям со стороны российских властей», — сказал Тайгарт.

Глава USADA добавил, что «акт Родченкова» применяли для защиты летней Олимпиаде в Токио. США будут использовать этот закон и на других Играх, если спортсмены продолжат употреблять допинг, сказал он.

Ранее в ОКР заявили, что сделают все для защиты золотой медали России, завоеванной в командном турнире по фигурному катанию. В ОКР отметили, что допинг обнаружили в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, а все остальные тесты, в том числе во время Олимпиады в Пекине, были отрицательные.