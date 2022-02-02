Спортсмены рассказали об условиях в Олимпийской деревне

Олимпиада в Пекине начнется совсем скоро, и спортсмены уже прибывают в Олимпийскую деревню. В интернете и в интервью они показывают и рассказывают о местных условиях. Об этом написал Life.

Комнаты в Олимпийской деревне спортсмены сочли удобными и технологичными. Кровати просторные и крепкие (в отличие от породивших множество шуток «картонных» кроватях на прошлой Олимпиаде), а убираются в номерах, доставляют еду и даже следят за масочным режимом — роботы.

Хвалят и еду в столовых, отмечая, что меню разнообразно и ориентировано под разные системы питания, а также религиозные аспекты. Правда, журналисты, приехавшие на Олимпиаду, жаловались на дороговизну: например, в столовой главного пресс-центра можно купить булочку стоимостью около 400 рублей.

Спортсмены рассказывают, что в номерах оставили огромное количество презервативов. Правда, скорее всего, они не пригодятся: спортсменам запрещено контактировать друг с другом из-за коронавирусных ограничений. Это особенно беспокоит многих: некоторые сравнивают ограничения с «тюремными», однако в условиях быстрого распространения коронавируса в Пекине такие правила неизбежны.